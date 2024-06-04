"بغداد لم تعد تقرأ".. العراق يتذيل لائحة الدول الأكثر قراءة للكتب عالمياً

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 96 من أصل 102 مرتبة مدرجة عالميا ضمن الدول التي تقرأ أكبر عدد من الكتب للعام الحالي 2024 وفقًا لاستطلاع أجرته مجلة الامريكية CEOWORLD.

وأضافت المجلة "أن الولايات المتحدة والهند تحتلان المراكز الأولى من حيث أعلى النسب المئوية لقراء الكتب بين دول مختارة في جميع أنحاء العالم،يقرأ الأمريكيون ما معدله 17 كتابًا سنويًا للشخص الواحد، ويقرأ الهنود 16 كتابًا سنويا للشخص الواحد".

وتابعت "أن قيمة سوق الكتب العالمية وصلت إلى 144.67 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.8٪ من عام 2024 إلى عام 2030".

فيما احتل العراق في المرتبة 96 عالميا ضمن الدول التي تقرأ أكبر عدد من الكتب للعام الحالي بمعدل 2.77 كتابا سنويا للشخص الواحد خلال 64 ساعة قراءة سنويا.

وجاء العراق في المرتبة 10 عربيا ضمن الدول التي تقرأ أكبر عدد من الكتب للعام الحالي بعد كل من مصر ولبنان والبحرين والأردن وعمان والكويت والمغرب وقطر والجزائر.

وتتداول الأوساط العراقية مقولة انتشرت منذ ستينيات القرن الماضي مفادها "القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ".