بغداد.. ذئب "خلف القضبان" منذ شهر وسط غياب الرقابة (صور)

وسط أجواء مكتظة بالزوار في سوق الغزل وسط العاصمة بغداد، ما يزال ذئب محتجز داخل قفص منذ أكثر من شهر، ومعروضاً للبيع بسعر 450 ألف دينار (تقريباً 314 دولاراً)، أمام أنظار المواطنين والجهات المختصة دون أي تدخل يذكر.

ويأتي عرض الذئب الذي رصدته عدسة وكالة شفق نيوز، أثناء تجوالها في وقت يشهد فيه السوق نشاطاً متزايداً لبيع الطيور والحيوانات النادرة، بما في ذلك الصقور والطواويس والكلاب النادرة وأسماك الزينة، في مشهد يثير القلق من تفاقم ظاهرة الصيد الجائر التي تهدد التنوع البيئي في العراق.

ويرى مراقبون أن غياب الإجراءات الرادعة من الجهات البيئية والأمنية ساهم في انتشار هذه الممارسات، حيث أصبحت الحيوانات النادرة تباع علناً، في حين يظل السوق بلا رقابة فعلية، ما يجعل السيطرة على تجارة هذه الحيوانات أمراً شبه مستحيل.

ويدعو ناشطون بيئيون بشكل متكرر إلى تدخل حكومي لتنظيم تجارة الحيوانات والطيور وحماية التنوع البيئي، مؤكدين أن استمرار بيع الحيوانات النادرة بلا رقابة قد يؤدي إلى انقراض العديد من الأنواع المهمة.

يذكر أن سوق الغزل الواقع قرب جامع الخلفاء في الشورجة، يعد من الأسواق التاريخية في العاصمة بغداد، ويشتهر ببيع الحبوب والأعشاب والطيور والحيوانات النادرة، ويشهد ازدحاماً شديداً خاصة أيام الجمعة والعطل الرسمية.