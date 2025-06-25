بغداد تستعد لدخول موسوعة غينيس عبر أطول لوحة فنية في العالم

شفق نيوز- بغداد

أطلقت العاصمة العراقية، مساء يوم الأربعاء، من القصر العباسي، مشروع "بغداد آرت"، الذي يتضمن رسم أكبر لوحة فنية في العالم، ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة والآثار، عمر العلوي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع بغداد آرت يُعد استثنائياً على المستوى المحلي والدولي، ويهدف إلى رسم أكبر لوحة فنية في العالم عبر مشاركة أكثر من مئة فنان عراقي شاب، تحت إشراف نخبة من الفنانين والمستشارين، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأكد العلوي أن "العاصمة بغداد لا تُختزل في ماضيها العريق فحسب، بل تثبت حضورها الدائم كمنصة للإبداع ومركز للفن والثقافة في المنطقة"، مبينًا أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية لدعم صناعة السينما والدراما وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمشروع، أمجد عباس كويش، في حديثه لشفق نيوز، إن "بغداد آرت" سيتيح فرصة غير مسبوقة للفنانين الشباب للمشاركة في حدث ثقافي عالمي، موضحًا أن الحكومة تكفلت بتوفير المواد والألوان، فيما تُدرس حاليًا خيارات متعددة لاختيار موقع تنفيذ اللوحة، بين ساحة الاحتفالات أو متنزه الزوراء، دون حسم نهائي حتى الآن.

وشدد كويش على الأبعاد الفنية والرمزية للمشروع، الذي "يسعى إلى تقديم بغداد في حلتها الحضارية المعاصرة، كمدينة تنبض بالحياة والإبداع".

بدوره، أوضح الفنان التشكيلي قاسم محسن، مدير دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، أن "المشروع يمثل دفعة قوية لنشر الثقافة البصرية العراقية عالميًا، ويؤكد أن بغداد ما تزال تحتفظ بمكانتها كمركز للفن والثقافة في المنطقة".

وأشار محسن إلى أن "بغداد آرت" ينسجم مع التحضيرات الجارية لاستضافة العاصمة فعاليات دولية كبرى، في مقدمتها "بغداد عاصمة العالم الإسلامي لعام 2026".

ومن المقرر أن يتم إنجاز اللوحة، التي ستحاكي محطات من تاريخ بغداد، خلال فترة ثلاثة أشهر، على أن تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بطول يبلغ 2000 متر، ما يجعلها الأكبر من نوعها عالميًا.

ويتزامن المشروع مع فعالية فنية عالمية أخرى تستضيفها بغداد، تتمثل في تنظيم أكبر حفل موسيقي متعدد الجنسيات، في خطوة تُعد تأكيدًا على عودة بغداد إلى الخارطة الثقافية والسياحية العالمية، بعد سنوات من العزلة والصراعات.