بغداديون يفاجئون محمد رمضان بـ"كعكة ميلاده" خلال جولته في العراق

شفق نيوز- بغداد

فوجئ الفنان المصري، محمد رمضان، باحتفال عدد من جمهوره في العراق بعيد ميلاده، خلال جولته الترويجية لفيلمه الجديد "أسد"، المعروض حاليًا بدور السينمات العراقية.

وظهر رمضان في مقاطع مصورة برفقة محبيه، الذين حرصوا على استقباله بالأغاني والهتافات، مرددين: «سنة حلوة يا أسد»، وسط أجواء احتفالية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعرب الفنان عن سعادته الكبيرة بهذه المفاجأة.

وخلال تصريحات تليفزيونية، تحدث محمد رمضان عن استقباله في العراق، مؤكداً أن محبة الجمهور العراقي تمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة له، وقال: "أي نجم يكسب محبة وثقة الشعب العراقي هي مسؤولية كبيرة جدًا، لأن العراق بتحقق أهم الإيرادات الموجودة في الدول العربية، وبتنافس بشكل كبير دول كبيرة، وإن شاء الله كل الأفلام الجاية نحتفل بها هنا".

وجاءت زيارة محمد رمضان إلى العراق ضمن جولة دعائية لفيلم "أسد"، الذي يخرجه محمد دياب، حيث حرص الفنان على لقاء جمهوره وحضور فعاليات خاصة بالفيلم في العاصمة بغداد.