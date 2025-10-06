بعيد ميلاده.. أكبر معمر بالعالم يكشف وصيته الذهبية لحياة مديدة

شفق نيوز- البرازيل

كشف البرازيلي جواو مارينيو نيتو، أكبر رجل معمر في العالم، وصيته الذهبية لطول العمر خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ113 في أجواء مليئة بالحب والعائلة، ليواصل بذلك رحلته الطويلة التي بدأها في عام 1912.

نيتو، الذي وثّق اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بعد وفاة البريطاني جون تينيسوود (112 عاماً)، أصبح رسميًاً أكبر رجل على قيد الحياة.

وببلوغه 113 عاماً هذا الشهر، حافظ على لقبه كأكبر معمر في العالم.

وُلد نيتو في بلدة مارانجوابي بولاية سيارا شمال شرقي البرازيل، وسط أسرة من المزارعين.

ومنذ طفولته المبكرة، شارك والده العمل في الحقول ورعي الماشية وقطف الفاكهة، قبل أن يُكوّن لاحقاً عائلة كبيرة تضم سبعة أبناء و22 حفيداً و15 من أبناء الأحفاد وثلاثة من أبناء أحفادهم.

وعند سؤاله عن سرّ عمره المديد، أجاب "الأمر كله في أن تحيط نفسك بأشخاص طيبين وتعيش محاطاً بالمحبة".

وقد شاركت موسوعة "غينيس" عبر حسابها في "إنستغرام" مجموعة صور من احتفال نيتو بعيد ميلاده، موجهة له التهنئة بعبارة: "عيد ميلاد سعيد لجواو مارينيو نيتو، أكبر رجلٍ معمرٍ في العالم بمناسبة بلوغه 113 عاماً".