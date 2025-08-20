بعيداً عن الأدوية.. حل طبيعي لعلاج السكري متوفر في الأسواق

شفق نيوز- متابعة

كشف باحثون أمريكيون، عن مكونات طبيعية تكون الحل السحري لمرض السكري، بعد دراسة تأثيرات تلك المكونات على إدارة مرض السكري من النوع الثاني الذي يتسم بارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة إنتاج غير كافٍ للأنسولين أو ضعف فعاليته في الجسم.

وأثبتت الدراسة أن الزنجبيل، أحد المكونات الطبيعية المتوفرة في الأسواق، يمكن أن يكون علاجاً فعالاً لمرض السكري من النوع الثاني، دون الحاجة إلى حقن الأنسولين.

ويعرف الزنجبيل (Zingiber officinale) بخصائصه المضادة للالتهابات، ويُستخدم منذ عقود لعلاج حالات متنوعة، مثل غثيان الصباح والتهاب المفاصل.

وقد وجد الباحثون أن مكملاته تساعد على خفض مستويات الغلوكوز في الدم بشكل كبير، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي والسكتة الدماغية.

وفي الدراسة، راجع الباحثون خمسة تحليلات لدراسات سابقة حول فعالية الزنجبيل في علاج الالتهابات والإجهاد التأكسدي وغثيان الصباح ومرض السكري من النوع الثاني.

وأظهرت النتائج أن للزنجبيل تأثيرات إيجابية متعددة، منها تقليل مؤشرات الالتهاب وتخفيف الغثيان والتقيؤ، بالإضافة إلى ضبط مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.