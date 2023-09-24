بعنوان "التنمية المضاعفة.. ثورة بلا عنف" نصيف الخصاف يطلق كتابه

شفق نيوز/ أطلق المؤلف نصيف الخصاف كتاباً بعنوان "التنمية المضاعفة.. ثورة بلا عنف" تحدث فيه عن دور التنمية في حياة الشعوب والبلدان وتطورها لما تضمنه من إحصائيات وأرقام من مراكز عالمية مرموقة.

وتحدث الكتاب عن أهمية ثورة التنمية لأي مجتمع يسعى لضمان تقدمه ورقيه الحضاري شرط أن تتوفر فيه قيادة وطنية مخلصة غير مؤدلجة وغير تابعة لطرف خارجي، تؤمن بالتنمية طريقا للارتقاء بحياة الإنسان ورفاهيته.

المؤلف الخصاف في كتابه أكد على أهمية تنمية الإنسان قبل ثورة التنمية لضمان تكوين مواطن صالح وذلك بتوفير تعليم جيد وضمان صحي ممتاز وفرص عمل متاحة للجميع و من خلال تثوير التنمية في جميع القطاعات، باعتبار العملية التنموية هي عملية تكاملية تقوم على جهود الدولة والأفراد ومجتمع متعلم ينعم بالحرية .

وأكد الكتاب أن العراق من أكثر بلدان المنطقة استجابة وشغف ِواستعداد شعبي للتنمية ما يعني إن ارضية التنمية وعواملها الجوهرية متوفرة تماما ولكن غير المتوفر ،هي القيادة الوطنية الحقيقية التي تسعى بإخلاص لتحقيق ذلك ، علما أن الخيارات الوطنية والمطالب الشعبية دائما ما تكشف لنا ضحالة وزيف المسؤولين عن إدارة البلد .

وأوضح الكتاب كان للعراق فرصته التاريخية ان يكون نموذجا يحتذى به بعد غياب الدكتاتورية ونظام الحزب الواحد ولكن بسبب غياب السياسات التنموية وفقدان العدالة الاجتماعية التي أدت إلى ارتفاع الجهل ونسبة البطالة ، فمتى تعي الطبقة السياسية ذلك وتقوم بمواجهة الخطر الجدي من غياب التنمية الخالية من الفساد والخالية.