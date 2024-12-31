بعد 8 سنوات.. أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية طلاق

توصلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والممثل براد بيت إلى تسوية طلاق، وفقا لما ذكره محاميها، مما وضع حدا واضحا لواحدة من أطول حالات الطلاق وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ هوليوود.

وأكد جيمس سيمون محامي انجلينا جولي أن الزوجين توصلا إلى اتفاق.

وقال سيمون في بيان: "منذ أكثر من ثماني سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد (براد) بيت. تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي شاركوها مع السيد بيت، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلاتهما. هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل ثماني سنوات. بصراحة، أنجلينا مرهقة، لكنها تشعر بالارتياح لأن هذا الجزء قد انتهى".

وتزوج بيت وجولي في عام 2014 ولديهما ستة أطفال. وتقدمت جولي بطلب الطلاق في عام 2016، مشيرة إلى "اختلافات لا يمكن التوفيق بينها".

أصبح الزوجان متورطين في معركة مريرة على حضانة الأطفال في الأشهر التي أعقبت الإعلان. وفي عام 2021، منح القاضي الحضانة المشتركة للأطفال لكلا الوالدين.

وكان الزوجان معروفين باسم "برانجيلينا" من قبل المعجبين، وقد التقيا أثناء تصوير فيلم "السيد والسيدة سميث" عام 2005. وهذا الزواج هو الثاني لبيت، إذ سبق له أن تزوج نجمة مسلسل Friends جنيفر أنيستون، والثالث لجولي بعد الممثلين بيلي بوب ثورنتون وجوني لي ميلر.