بعد 7 سنوات.. آبل تتخلى رسمياً عن منتج شهير

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركة آبل رسمياً إدراج ساعة Apple Watch Series 1 ضمن قائمة "الأجهزة القديمة"، مؤكدة أنهاء الدعم الفني والتقني لهذا الطراز من الساعات.

ورغم أن اسمها يوحي بأنها أول ساعة ذكية من آبل، فإن Apple Watch Series 1 ليست النسخة الأصلية، بل طُرحت في عام 2016 كجزء من الجيل الثاني من الساعات، مع تحسينات بسيطة على مستوى المعالج الداخلي.

وبحسب ما أوضحته الشركة عبر موقع الدعم الفني، فإن الأجهزة تعتبر "قديمة" عندما تتوقف آبل عن بيعها منذ أكثر من 7 سنوات.

ووفقاً للشركة، فإن وهذا التصنيف يعني أن الشركة لن توفر بعد الآن خدمات الصيانة أو قطع الغيار لتلك الأجهزة، حتى عبر مزودي الخدمة المعتمدين.

وعادة ما تبدأ آبل بإيقاف دعم أجهزتها تدريجيا بعد خمس سنوات من التوقف عن توزيعها، حيث تُصنّف حينها ضمن قائمة "الأجهزة العتيقة". وعند مرور سبع سنوات، تُدرج رسميا ضمن "الأجهزة القديمة"، وهو ما يعني وقف الدعم الفني وخدمات الصيانة بشكل نهائي.

اللافت أن Apple Watch Series 2 صُنّفت "قديمة" في وقت سابق من عام 2024، فيما أُضيفت Series 1 إلى القائمة مؤخرا فقط، رغم أنها أُطلقت في الفترة نفسها تقريبا.