بعد 60 عاما من لقائهما الأول.. عش الزوجية يجمع بريطانيين

شفق نيوز/ عقد زوجان زفافهما، بعد مرور 60 عاما تقريبا على منع والديهما لهما من الزواج في سن المراهقة، حيث التقى لين أولبرايتون، 79 عامًا، وجانيت ستير، 78 عامًا، لأول مرة في عام 1963 عندما كانا يتدربان معًا كتمريض في مستشفى سانت ماري في جزيرة وايت في القناة الإنجليزية.

وقال الثنائي البريطاني إن علاقتهما العاطفية كانت "حبًا من النظرة الأولى"، وبعد بضعة أشهر فقط من لقاء بعضهما البعض، طلب "لين" من "جانيت" الزواج، إلا أن والدا جانيت وضعا حدًا وانهيا حفل الزفاف حيث كانت تبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وكان السن القانوني للموافقة في ذلك الوقت هو 21 عامًا، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

والدا جانيت يرفضان زواجها من حبيبها

قبل طلب يد جانيت ليتزوجا، انتقل لين إلى أستراليا وكان يخطط لشراء قطعة أرض وبناء منزل لهما، وكان سيُحضر جانيت إلى أستراليا بعد كل هذا، لكن لم يسمح لها والداها بالانتقال إلى أستراليا أيضًا وكان عليها إلغاء حفل الزفاف بأكمله، وأرسلت له رسالة توضح سبب اضطرارها لإنهاء خطوبتهما.

وبعد إلغاء الزفاف، ذهب الزوجان في طريقهما المنفصل بعد أن أجبرهما والدا جانيت على إلغاء حفل الزفاف، وانتهى الأمر مع "لين" بالزواج من شخص ما في أستراليا، فيما تزوجت جانيت من شخص ما في جزيرة وايت.

لين ينفصل عن زوجته ويبحث عن حبه القديم

ولكن بعد 52 عامًا، طلق "لين" زوجته، وقرر البحث عن حبه المفقود منذ فترة طويلة، وسافر عائداً إلى جزيرة وايت وبحث عن عنوان جانيت في دليل، وعندما وجد العنوان قرر زيارتها.

قال لين: "ذهبت في فرصة غير مناسبة، لم يكن مكانًا يسهل العثور عليه ولكني فعلت ذلك".

وتابع: "كنت أتمنى أن تكون بخير، لم أتوقع أي شيء آخر، أنا مندهش جدًا من نتيجة رحلتي إلى هناك وسعيد جدًا أيضًا".

جانيت وجدته واقفاً خارج سور حديقتها، وفي البداية لم تتعرف على وجهه الملتحى، وصُدمت جانيت عندما أخبرها أنه لين من كل تلك السنوات الماضية، وفي ذلك الوقت، كانت جانيت متزوجة وتعيش مع زوجها، وكان عليها إبعاد لين وأخبرت زوجها أنه مجرد شخص غريب يبحث عن الاتجاهات.

ومع ذلك، بعد عامين فقط، توفي زوجها بسبب السرطان وتواصلت مع لين، إذ كان قد أرسل لها بطاقة عيد الميلاد في العام السابق، لذلك كان لديها معلومات الاتصال الخاصة به.

اعترفت جانيت: "كنت سعيدة لأنه نظر إليّ". "فكرت به كثيرًا في ذلك الوقت"، ودعاها "لين" للعيش معه في ستيفنيج، وهي بلدة في إنجلترا، وعرض عليها الزواج في العام الماضى، وكان حفل زفافهما بعد خمس سنوات من اليوم الذي انتقلت فيه جانيت للعيش مع لين في 11 فبراير الماضى ، شهد أولادهم وأحفادهم الحفل.