بعد 4 سنوات من الانفصال عن بيكيه.. شاكيرا: لا أفكر في شريك

شفق نيوز- متابعة

يبدو أن النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، ما تزال لم تتخلص من ألم الانفصال عن نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، حيث تفضل البقاء دون علاقة عاطفية جديدة، وتركز على تربية أطفالها.

وفي حديثها خلال مقابلة صحفية، ركزت شاكيرا على الأمومة، والعمل، والحياة، قائلة: "أنا لا أفكر في البحث عن شريك مستقبلي، كل ما يشغل بالي، الآن، هو تربية أطفالي، كما أنني مشغولة جداً بمسيرتي الفنية".

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع مرور 4 سنوات كاملة على إعلان الانفصال الرسمي بين شاكيرا وبيكيه في 4 يونيو 2022، الذي قيل إنه حصل بسبب خيانة الأخير.

وكان الثنائي قد التقيا لأول مرة، العام 2010، أثناء تصوير الأغنية الشهيرة Waka Waka، وأعقبا ذلك بإعلان علاقتهما، رسمياً، في 2011، والتي أثمرت عن طفلين هما ميلان وساشا.

وعلى الصعيد المهني، تعيش النجمة الكولومبية انتعاشة فنية غير مسبوقة؛ حيث تواصل، حالياً، جولتها الغنائية العالمية الاستعراضية التي تحمل اسم Las Mujeres Ya No Lloran، كما تستعد لدخول التاريخ بإحياء أول حفل غنائي بين شوطي نهائي بطولة كأس العالم المرتقب في 19 تموز/يوليو المقبل، علماً بأنها علّقت على مسيرتها الملهمة قائلة: "كان عليّ أن أقاتل، حقاً، من أجل تحقيق أحلامي".