بعد وفيات وإصابات خطيرة.. سباق مع الزمن لإنقاذ ركاب السفينة "هونديوس"

شفق نيوز- أمستردام

كشفت الشركة المشغلة للسفينة السياحية "هونديوس"، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل عملية الإجلاء الطبي للراكب المتوفى والمصابين على متنها والذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" التي تتخذ من هولندا مقرا لها، إن "عملية إجلاء طبي سيتم تنفيذها لشخصين يحتاجان إلى رعاية طبية عاجلة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الراكب الذي توفي في 2 أيار/ مايو، باستخدام طائرتين متخصصتين في الإجلاء الطبي".

وأضافت، أن "الطائرتين توجهتا بالفعل في طريقهما إلى الرأس الأخضر، حيث ترسو السفينة قبالة سواحلها في المحيط الأطلسي، ومن هناك سيتم نقل المرضى إلى هولندا".

وسبق أن أفادت منظمة الصحة العالمية بأن السفينة تنتظر المساعدة قبالة سواحل الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي، بعد وفاة 3 ركاب وإصابة 3 آخرين في حالة حرجة، جراء تفش مشتبه به لفيروس "هانتا" النادر.

وبشأن الوجهة المقبلة للسفينة، أشارت الشركة إلى أن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة بمجرد نقلهم بأمان من على متن السفينة وبدء انتقالهم إلى هولندا، ستبدأ السفينة هونديوس في إعادة تموضعها".

وتشير الخطة الحالية إلى توجه السفينة التي تنقل ركابا معظمهم من البريطانيين والأميركيين والإسبان، نحو جزر الكناري، إما "غران كناريا" أو "تينيريفي"، وهي رحلة تستغرق نحو 3 أيام إبحار، وفق الشركة المشغلة، التي أكدت أن "المشاورات لا تزال جارية مع الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور اعتماد خطط نهائية وواضحة".