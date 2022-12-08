بعد نجاح التجربة بافريقيا..هاتف صيني بميزة "غير مسبوقة" في الشرق الأوسط

شفق نيوز / تراهن شركة Tecno الصينية على ميزة "غير مسبوقة" في هاتفها الجديد "فانتوم X2 برو"، لاحتلال مكانة متقدمة في سوق الهواتف الذكية عالميا، بعد نجاح التجربة في قارة افريقيا.

وقررت Tecno تقديم هاتفها "فانتوم X2 برو" في أسواق الشرق الأوسط بسعر 930 دولارا.

ورغم أن ثمن الهاتف يبدو مرتفعا إلا أنه كاميرته التي توفر دقة 50 ميغابكسل تدعم ميزة القابلة للسحب للأمام من أجل التقريب بشكل أكبر وأدق عند التقاط الصور.

وإلى جانب الكاميرا القابلة للسحب ذات البعد البؤري 65 ميليمتر، يدعم الهاتف كاميرتين مع إضاءة قوية للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وحسبما ذكر موقع CNET في تقييمه للهاتف، فإنه يتميز بالعمق والوضوح بالنسبة للصور الملتقطة بغض النظر عن الخلفية، هذا بالإضافة إلى ميزة مقاومة الكاميرا القابلة للسحب للماء والغبار.