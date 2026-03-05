بعد نبوءة "رمضان 17 يوما فقط".. منشور توضيحي من ليلى عبد اللطيف

شفق نيوز- متابعة

علّقت خبيرة التوقعات اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، يوم الخميس، على الأنباء التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية.

حيث نفت عبد اللطيف، الشائعات التي زعمت تنبؤها بأن شهر رمضان المبارك لهذا العام سيكون 17 يوماً فقط.

ونشرت الصفحة الرسمية لليلى عبد اللطيف، بياناً حازماً فندت فيه هذه الشائعات، واصفة إياها بالأكاذيب التي ليس لها أي أساس من الصحة.

واستنكر البيان بشدة الهجمة التي شنتها بعض المواقع والصفحات الساعية وراء حصد المشاهدات (التريند) عبر ترويج معلومات مفبركة تمس الثوابت الدينية والزمنية للشهر الفضيل.

وأكد المكتب الإعلامي لخبيرة التوقعات أن هذا الكلام "كذب وافتراء وتزوير"، ولم يصدر عنها إطلاقاً في أي لقاء تلفزيوني أو تصريح صحفي.

كما حمل البيان الجهات التي تقف وراء نشر هذه الادعاءات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن "تضليل الجمهور ونشر البلبلة، خاصة في ظل حالة الترقب التي تصاحب توقعاتها عادةً لدى الشارع المصري والعربي".