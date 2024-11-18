بعد معاناة مع المرض.. وفاة "ملك جمال" الأردن أيمن العلي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أردنية صباح اليوم الاثنين، وفاة الناشط الأردني ، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وقالت إنه سيجري تشييع جثمانه بعد صلاة اليوم.

وكانت والدة أيمن قد صرحت قبل نحو أسبوع بأن نجلها توقف عن تلقي العلاج الكيماوي، معتمدًا فقط على المسكنات في أيامه الأخيرة.

وقالت: "كل أم تتمنى لو تكون هي من تمرض بدلاً من فلذة كبدها، ولكن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه، الحمد لله... أسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعيش مثل هذه المعاناة."

أيمن، الذي عرف بتفاعله الإنساني ودعمه للقضايا العادلة، شارك آخر تعليقاته عبر "فيسبوك" على مقطع مصور موجه من غزة إلى الأردن، متأثراً بالدعاء له بالشفاء. وكتب قائلاً: "أجمل شيء شفته بحياتي هذا اليوم، والله بحبكم من قلبي. الله يسعدكم ويعطيكم الصحة، الله ينصركم يا رب."

وقبل نحو عام، أعلن الراحل أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، إصابته بمرض السرطان، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك العلي متابعيه حينها تفاصيل رحلته مع المرض، ونشر صوراً له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، مرفقة بطلب الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة. ومنذ الإعلان عن إصابته، حرص العلي على مواجهة المرض بعزيمة لا تلين، متعهداً بعدم الاستسلام رغم قسوة العلاج.

في منشورات متتالية، وثّق العلي لحظات صعبة من رحلته، بما في ذلك الجلسات الأولى للعلاج الكيميائي، حيث ظهر مبتسماً رغم الألم، مؤكداً أنه يتحدى المرض بإيمان وصبر.

وكان العلي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الدعم النفسي من عائلته وأصدقائه، إضافة إلى دعاء محبيه، كان له دور كبير في تعزيز إرادته. وأكد أنه رغم الألم الجسدي، فإن روحه ظلت مفعمة بالأمل، موضحاً أنه تلقى الجرعة الثالثة من العلاج وهو في حالة جيدة.

الدعم للعلي لم يقتصر على متابعيه فحسب، بل امتد إلى نجوم الفن، حيث وجه الفنان المصري تامر حسني رسالة دعم عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، قائلاً: "ربنا يشفيه ويقويه يا رب".

كما انضمت الممثلة المصرية هنا الزاهد، التي ناشدت جمهورها الدعاء للعلي عبر حسابها الرسمي.