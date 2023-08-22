بعد مطاردة 4 سنوات.. اصطياد  "النينجا" في اليابان

شفق نيوز/ بعد مطاردته لمدة 4 سنوات، قتل دب بني في جزيرة هوكايدو شمال اليابان كان يهاجم حيوانات منها الأبقار، ولقب بـ"نينجا" لقدرته على الاختباء، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقال تادايوشي تاكيدا، وهو مسؤول في هوكايدو، لوكالة "فرانس برس": "قتل الدب البني وأكدت تحاليل عدة بينها اختبارات للحمض النووي، أنه (أو إس أو 18)"، وهو الاسم الرمزي للحيوان.

وكانت عمليات بحث عن هذا الدب الذي يبلغ طوله حوالى مترين، جارية منذ أن بدأ بمهاجمة أبقار سنة 2019.

وهاجم الدب الشرس 66 رأس ماشية، نفق نصفها تقريبا من جراء جراحها.

وذكرت قناة "إن إتش كيه" اليابانية الرسمية، التي أظهرت على غرار وسائل إعلام يابانية أخرى حماسة فيما يخص موضوع الدب، أن "أو إس أو 18" كان ملقبا بـ"نينجا" لقدرته على الاختباء من البشر وتجنب أفخاخهم.

الدببة في هوكايدو

ويعيش أكثر من 11 ألف دب بني في جزيرة هوكايدو، بحسب أرقام للسلطات المحلية.

وتشهد أعداد هذه الحيوانات ازديادا في الجزيرة، مما يثير قلق المزارعين.

ونادرا ما تهاجم هذه الدببة البشر، لكن المزارعين والرعاة في هوكايدو يؤكدون أنها تلحق أضرارا بمحاصيلهم وتهاجم مواشيهم.

المصدر: سكاي نيوز