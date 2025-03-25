بعد ليلة من الضرب.. إسرائيل تفرج عن مخرج فلسطيني حائز على الأوسكار

شفق نيوز/ أفرجت السلطات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال، الشريك في إخراج الفيلم الوثائقي فيلم "لا أرض أخرى"، الحائز على جائزة الأوسكار، وذلك بعد تعرضه للضرب على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، واقتاده جنود إسرائيليون للاحتجاز.

وكتب المخرج الإسرائيلي المشارك في الفيلم، يوڤال أبراهام، في منشور عبر منصة "إكس": "بعد أن قضى الليلة مكبل اليدين، وتعرض للضرب داخل قاعدة عسكرية، أصبح حمدان بلال الآن حرًا، وهو في طريقه إلى منزله وعائلته".

وكان باسل عدرا، المخرج المشارك لبلال، ذكر لشبكة CNN، أنه توجه إلى منزل بلال في قرية سوسيا بالضفة الغربية، أمس الاثنين، بعد أن اتصل به بلال مستغيثًا، ووصل ليرى بلال وشخصًا آخر على الأقل يُقتادان.

وكان خارج منزل بلال مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، بعضهم كان يرشق الحجارة.

وأضاف عدرا أن الشرطة والجيش الإسرائيليين كانا أيضًا خارج المنزل، وكان الجنود الإسرائيليون يطلقون النار على أي شخص يحاول الاقتراب.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه وصل إلى موقع "مواجهة عنيفة" بين فلسطينيين وإسرائيليين كانوا يرشقون بعضهم البعض بالحجارة.

وأضاف أن الاشتباك اندلع بعد أن "رشق عدد من الإرهابيين مواطنين إسرائيليين بالحجارة، مما أدى إلى إتلاف مركباتهم"، وتابع أنه تم بعد ذلك اقتياد 3 فلسطينيين وإسرائيلي للاستجواب بعد أن رشق "عدد من الإرهابيين" قوات الأمن بالحجارة.

وقال يوفال أبراهام، وهو مخرج مشارك آخر في الفيلم، وهو إسرائيلي، إن بلال أصيب بجروح في رأسه وبطنه جراء الهجوم، ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين.

ولم يشهد أبراهام الحادث بنفسه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقف بلال وعدرا وإبراهام جنبًا إلى جنب لتسلم جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.

ويوثّق فيلم "لا أرض أخرى" استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم قرية مسافر يطا، وهي مجموعة قرى في جبال الخليل بالضفة الغربية حيث يعيش عدرا مع عائلته. يُسلّط الفيلم الوثائقي الضوء على جهود الحكومة الإسرائيلية لإخلاء القرويين بالقوة، حيث يرى المشاهدون هدم ملعب القرية، ومقتل شقيق عدرا على يد جنود إسرائيليين، وهجمات أخرى شنّها مستوطنون يهود بينما يحاول أهل القرية البقاء على قيد الحياة، ويستكشف الفيلم أيضًا العلاقة الإنسانية بين عدرا وإبراهيم.