بعد أكثر من قرن.. "تايتانيك" تتسبب بغرق غواصة على متنها 5 أشخاص

شفق نيوز/ اختفت غواصة سياحية، اليوم الاثنين، على متنها خمسة أشخاص، في شمال المحيط الأطلسي، أثناء قيامها برحلة غوص إلى حطام سفينة "تايتانيك".

وقال متحدث باسم خفر السواحل في بوسطن الأميركية، لصحيفة "الغارديان" خبر "اختفاء غواصة صغيرة على متنها خمسة أشخاص بالقرب من حطام تايتانيك"، كاشفا عن "إطلاق عمليات البحث والإنقاذ هذا اليوم".

وتنظم إحدى الشركات الخاصة رحلات الزيارة إلى حطام السفينة الذي يقع في قاع المحيط على عمق يصل إلى أكثر من 3 آلاف متر، على بعد 595 كيلومتر من ساحل مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية.

وغرقت سفينة الركاب "تايتانيك" بعدما انطلقت من ساوثمبتون البريطانية في رحلة إلى نيويورك في14 نيسان عام 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى عبر الأطلسي.

وأودت هذه الحادثة بحياة 1514 من أصل 2224 راكبا، ولا تزال الحادثة الأكثر شهرة من بين جميع الكوارث البحرية المدنية، ولم يتم العثور على حطامها إلا بعد أكثر من سبعة عقود.

ومنذ عامين، بدأت شركة "أوشن غايت"، تنظيم رحلات سياحية استكشافية إلى حطام السفينة، عبر غواصة صغيرة تتسع لخمسة أشخاص، بتكلفة 125 ألف دولار للشخص الواحد، تشمل الغوص لرؤية الحطام، ومعدات الرحلة، وجميع الوجبات.

ووفقا لموقعها على الإنترنت، خططت الشركة لرحلة استكشافية مدتها 8 أيام 7 ليال إلى الحطام في الفترة من 12 إلى 20 يونيو، كان من المقرر أن يشارك فيها 6 زوار كحد أقصى.

ومنذ عام 2021، نقلت الشركة التي تتخذ من جزر البهاماس مقرا لها، حوالي 60 سائحا، وما بين 15 إلى 20 باحثا إلى موقع الحطام.