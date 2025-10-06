بعد قرن من الصمت.. ثوران بركان كامتشاتكا يهدد الطيران الجوي

شفق نيوز- متابعة

قذف بركان كرونوتسكي، الواقع على بعد 225 كيلومترا من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى أكثر من 9 كيلومترات.

ووفقا لفريق الاستجابة لثوران براكين كامتشاتكا، قذف بركان كرونوتسكي في" 4 تشرين الأول أكتوبر 2025 عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 9.2 كيلومتر، يعتقد العلماء أن هذا قد يكون بداية لثوران انفجاري قوي، مع احتمال وصول الانبعاثات إلى 15 كيلومترا في أي لحظة، حيث أن البركان حاليا محجوب بسحب كثيفة، ما يمنع الرصد البصري".

ويؤكد إعلان تنبيه برتقالي، ثم أحمر، للطيران، "المخاطر العالية على الرحلات الجوية المحلية والدولية"، فيما يشير خبراء معهد علم البراكين والزلازل بفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن "البركان قذف عمود الرماد البركاني إلى هذا الارتفاع في الساعة 11:50 صباحا بتوقيت كامتشاتكا، و امتد لمسافة 85 كم جنوب-جنوب شرق البركان".

ويذكر أن البركان يقع في الجزء الشمالي من المنطقة البركانية الشرقية في كامتشاتكا، على بعد 10 كم شرق بحيرة كرونوتسكوي و225 كم من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، رصد أخر نشاط له عامي 1922 و1923، وما يحدث الآن هو حدث نادر وواسع النطاق.

ويبلغ قطر قاعدة البركان 16 كم و حجمه 120 كيلومترا مكعبا، فوهة القمة مسدودة بالجليد والحمم البركانية القديمة والصخور البركانية، يتكون البركان من نواتج ثورانه، التي تراكمت على مدى آلاف السنين.