بعد فصل 11 ألفاً من موظفيها.. "ميتا" على أعتاب موجة تسريح جديدة للعاملين

شفق نيوز/ ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شركة "ميتا" المالكة لمنصة فيسبوك على أعتاب موجة تسريح جديدة للعاملين.

وأوضحت الشبكة، نقلًا عن تقارير صحفية، أن مارك زوكربيرج رئيس "ميتا Meta" أخبر الموظفين بأنه لا يستبعد تنفيذ جولة جديدة لتسريح الموظفين.

وكانت شركة "Meta" قد قررت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 تسريح أكثر من 11 ألف من موظفيها، أو 13% من العاملين فيها.

وكشفت الشركة في آذار/ مارس الماضي أنها ستسرح 10 آلاف موظف إضافي.

كما أشار الملياردير الشاب إلى أن شركة التواصل الاجتماعي لا تنوي توظيف موظفين جدد بنفس السرعة التي كانت تقوم بها قبل أن تبدأ عملية إقالة الموظفين نهاية العام الماضي.