بعد غياب 14 عاماً.. أصالة تحيي حفلاً غنائياً في سوريا

شفق نيوز- متابعة

بعد غيابها منذ أكثر من 14 عاماً، تعود الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي في سوريا في أول ظهور لها بعد تغيير نظام الأسد.

وغابت أصالة، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، عن الساحة الفنية السورية منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011، بعد أن تبنت مواقف سياسية مناهضة لنظام بشار الأسد وداعمة للثورة السورية.

ولم تعلن حتى الآن تفاصيل الحفل بشكل رسمي، لكن نقابة الفنانين السوريين أكدت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" الترتيبات جارية للزيارة المرتقبة لأصالة إلى سوريا.

وكشفت النقابة عن لقاء جرى بين مجلس النقابة وشقيق أصالة، أنس نصري، بحضور سونير طالب مدير العلاقات العامة، ومنير حمزاوي المستشار الإعلامي والتسويقي.

وقالت إن "اللقاء يأتي لبحث تفاصيل زيارة الفنانة السورية الكبيرة أصالة نصري إلى سوريا، والتحضير لهذا الحدث بما يليق".