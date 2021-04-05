سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد عرض المومياوات المدهش.. مصر تلغي مسلسلا فرعونياً

Category: منوعـات

Date: 2021-04-05T05:42:06+0000
بعد عرض المومياوات المدهش.. مصر تلغي مسلسلا فرعونياً

شفق نيوز/ أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل المصري "الملك أحمس"، يوم الاثنين، وقف تصويره، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدته ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي "بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل".

وجاء هذا الإلغاء بعد يوم من موكب المومياوات الفرعونية الذي نال استحسان الجمهور المصري بشكل كبير.

وقال مصدر مسؤول داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي الشركة المنتجة للمسلسل، إن القرار لا يعني إلغاء المسلسل، وإنما مراجعته بشكل يضمن ظهوره بالشكل اللائق، لكن عددا من المتابعين رجحوا إلغاءه نظرا لتصوير أجزاء كبيرة من المسلسل أو إعادة تصوير مشاهده من جديد.

وواجه المسلسل انتقادات واسعة من مستخدمين بمواقع التواصل الاجتماعي، وأثريين بسبب أخطاء ظهرت في الإعلان التشويقي من بينها مظهر الملك الفرعوني أحمس وملابس عدد من الممثلين.

ويقوم ببطولة المسلسل الممثل المصري عمرو يوسف الذي تعرض لموقف مشابه العام الماضي حينما تم إلغاء عرض مسلسل خالد بن الوليد الذي كان يقوم ببطولته.

وكان من المقرر عرض مسلسل أحمس في الموسم الرمضاني الذي يبدأ بعد أيام، ونشرت الشركة المنتجة لافتات دعايته في شوارع المدن المصرية الكبرى.

والمسلسل مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للروائي المصري الكبير نجيب محفوظ، ويحكي قصة الملك أحمس الذي حارب الهكسوس في الحضارة المصرية القديمة.

related

ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

Date: 2020-12-03 16:32:02
ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

"ألفاظ نابية" تضع هيفاء وهبي في صدارة تريند غوغل

Date: 2021-02-05 16:57:53
"ألفاظ نابية" تضع هيفاء وهبي في صدارة تريند غوغل

شاب مصري يجمع ثروة من جمع العقارب (صور)

Date: 2020-12-08 17:59:42
شاب مصري يجمع ثروة من جمع العقارب (صور)

تعرف على صاحب أطول شعر بمصر.. فيديو

Date: 2021-02-19 14:42:16
تعرف على صاحب أطول شعر بمصر.. فيديو

السينما في ظل كورونا.. فيلم مصري يحقق "صفر إيرادات"

Date: 2020-12-15 11:15:59
السينما في ظل كورونا.. فيلم مصري يحقق "صفر إيرادات"

بعد حادثة الكاميرا.. الازهر يصف التحرش بالاطفال ب"الظاهرة الكريهة"

Date: 2021-03-09 17:31:57
بعد حادثة الكاميرا.. الازهر يصف التحرش بالاطفال ب"الظاهرة الكريهة"

دول عربية تعلن موعد عيد الفطر

Date: 2019-06-03 23:40:24
دول عربية تعلن موعد عيد الفطر

سيلفي مع الجثة.. تفاصيل جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها

Date: 2020-12-18 17:24:27
سيلفي مع الجثة.. تفاصيل جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها