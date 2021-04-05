بعد عرض المومياوات المدهش.. مصر تلغي مسلسلا فرعونياً

شفق نيوز/ أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل المصري "الملك أحمس"، يوم الاثنين، وقف تصويره، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدته ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي "بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل".

وجاء هذا الإلغاء بعد يوم من موكب المومياوات الفرعونية الذي نال استحسان الجمهور المصري بشكل كبير.

وقال مصدر مسؤول داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي الشركة المنتجة للمسلسل، إن القرار لا يعني إلغاء المسلسل، وإنما مراجعته بشكل يضمن ظهوره بالشكل اللائق، لكن عددا من المتابعين رجحوا إلغاءه نظرا لتصوير أجزاء كبيرة من المسلسل أو إعادة تصوير مشاهده من جديد.

وواجه المسلسل انتقادات واسعة من مستخدمين بمواقع التواصل الاجتماعي، وأثريين بسبب أخطاء ظهرت في الإعلان التشويقي من بينها مظهر الملك الفرعوني أحمس وملابس عدد من الممثلين.

ويقوم ببطولة المسلسل الممثل المصري عمرو يوسف الذي تعرض لموقف مشابه العام الماضي حينما تم إلغاء عرض مسلسل خالد بن الوليد الذي كان يقوم ببطولته.

وكان من المقرر عرض مسلسل أحمس في الموسم الرمضاني الذي يبدأ بعد أيام، ونشرت الشركة المنتجة لافتات دعايته في شوارع المدن المصرية الكبرى.

والمسلسل مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للروائي المصري الكبير نجيب محفوظ، ويحكي قصة الملك أحمس الذي حارب الهكسوس في الحضارة المصرية القديمة.