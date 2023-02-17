بعد عام من اصابته بـ"الحبسة الكلامية".. اصابة بروس ويليس بمرض "الخرف الجبهي الصدغي"

شفق نيوز / أعلنت عائلة النجم العالمى بروس ويليس إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي، وذلك بعدما سبق وأعلنت عائلة الممثل البالغ من العمر 67 عامًا، فى آذار 2022، تشخيصه بالإصابة بمرض الحبسة الكلامية، معلنة تقاعده عن التمثيل.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "Varitey"، فإن الحساب الرسمى للنجم بروس ويليس، على موقع "إنستجرام"، نشر صورته مرفقة ببيان صادر عن العائلة، قالت فيه: "أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم والقصص الرائعة التى تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس، انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به."

وأضافت عائلة بروس ويليس: "منذ أن أعلنا تشخيص بروس للحبسة الكلامية في ربيع عام 2022، تقدمت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا: الخرف الجبهي الصدغي (المعروف باسم FTD).. لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس.. في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية".

ما هو الخرف الجبهي الصدغي؟

ويقول التقرير: "يمكن أن يتسم الخرف الجبهي الصدغي، بتغيرات في الشخصية وصعوبة في الكلام وضعف حركي".

ويشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الماضى، ظهر النجم العالمي بروس ويليس، برفقة عدد من أصدقائه في لوس أنجلوس وسط معركته مع المرض وفقدانه القدرة على الكلام، فالممثل المتقاعد البالغ من العمر 67 عاما، ظهر تحت أشعة الشمس عندما خرج لتناول الطعام ومشروب أخضر طازج، حسبما نشر موقع ديلي ميل.