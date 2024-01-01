بعد طول خلاف.. أنغام وأصالة يقبلان بعض

شفق نيوز/ تصالحت الفنانة المصرية أنغام مع زميلتها السورية أصالة نصري، وذلك خلال وجودهما في الرياض، لإحياء حفل ليلة نجمات العرب، أمس السبت، بعد خلاف استمر لحوالي 5 سنوات.

وفي فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهرت النجمتان وهما تتبادلان الأحضان والقبلات وسط صوت الزغاريد والتصفيق، بحضور الفنانة اللبنانية إليسا، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي.

كما أظهر مقطع فيديو آخر لحظة خروج أنغام من المسرح وهي تمسك بيد أصالة في إشارة إلى ذوبان الجليد بينهما، وكانت بداية الخلاف بين النجمتين منذ عام 2019، بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان، حيث شنت أصالة هجوما حاداً عليها.

وقالت أصالة: "أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم"، في إشارة منها إلى زوجة زوج أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الأولى وأطفاله منها.

وردت صاحبة "سيدي وصالك" بشكل غير مباشر، على صاحبة "آسفة"، بعدما صرحت الأخيرة أنها تحاول الاتصال بالنجمة المصرية 5 مرات ومراسلتها ولكن من دون جدوى.

وبدا أن صاحبة "هيبة ملك" انزعجت من الطريقة التي صرحت بها أصالة، بأنها حاولت التواصل معها أكثر من مرة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها، حيث أكدت أنغام أن الاعتذار لا يكون عن طريق السوشيال ميديا، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور في إطارها الشخصي.

وأوضحت أنغام أنها لم تتقبل المصالحة كون ما قامت به أصالة إساءة متعمدة بحقها، وليست خطأ بسيطا غير مقصود، مشيرة إلى أنها لو شعرت بالعكس لسامحتها من دون تردد وفتحت صفحة جديدة معها.