بعد أشهر في الفضاء.. "سويوز إم إس-28" تعود بسلام إلى الأرض (فيديو)

شفق نيوز- موشكو

هبطت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-28" بسلام في السهوب الكازاخستانية، وعلى متنها رائدا الفضاء الروسيان سيرغي كود-سفيرتشكوف وسيرغي ميكايف، ورائد الفضاء الأميركي كريستوفر ويليامز، بعد انتهاء مهمتهم على متن محطة الفضاء الدولية.

وذكرت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الهبوط لامست الأرض في منطقة قريبة من مدينة جيزكازغان، فيما بثت المؤسسة عملية الهبوط مباشرة.

وكان الرواد الثلاثة قد انتقلوا من محطة الفضاء الدولية إلى مركبة "سويوز إم إس-28"، وأغلقوا الفتحات بين المركبة والمحطة قبل الانفصال وبدء رحلة العودة إلى الأرض.

ووصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بعدما أطلق الصاروخ "سويوز-2.1 أ" المركبة من قاعدة بايكونور الفضائية، ووضعها في مدار الأرض بعد 8 دقائق و49 ثانية من الإطلاق.

ونفذت المركبة رحلة العودة وفق مسار فائق القصر شمل دورتين حول الأرض، قبل دخول الغلاف الجوي والهبوط بنجاح في الموقع المحدد داخل كازاخستان.