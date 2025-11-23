بعد شائعات الاعتزال.. شيرين عبد الوهاب ترد: سأغني حتى أموت

شفق نيوز- القاهرة

نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، يوم الأحد، ما تردد من شائعات حول اعتزالها الغناء، مؤكدة أنها تواصل مسيرتها الفنية، وأن ما يشاع عن ابتعادها عن الساحة "لا أساس له من الصحة".

وأوضحت شيرين، في تسجيل صوتي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، أنها "لا تفكر مطلقا في الاعتزال"، لافتة إلى أنها "تحضر لمجموعة من المفاجآت الفنية التي ستسعد جمهورها".

وقالت شيرين في التسجيل: "أحضر مفاجآت مختلفة وجديدة ستفرحون بها جدا. سأغني لكم من أماكن مختلفة، وسأغني حتى أموت، لا اعتزال، الاعتزال هو الموت، طالما أنا حية فأنا أغني وأحبكم، وحبكم يصلني، وأنا أحيا به ومن أجله".

وأضافت الفنانة المصرية: "لا أستسلم أبدا، هناك أشياء قوية جدا تحدث لي من أقرب الناس لي. تكسير وقتل، لكن أنا وية والله معي ويقويني، أنا لكم وأعيش من أجلكم، انتظروا الأشياء الجديدة التي ستصدر، أنتم الدنيا بالنسبة لي".

ويأتي هذا التسجيل بعد تداول واسع لتقارير عن إعتزال شيرين، التي مرت بأزمات اجتماعية ونفسية عدة على مدار سنوات.