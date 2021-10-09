بعد ساعات من شرائها بمبلغ كبير.. الدنمارك تصادر سيارة فاخرة لوافد عراقي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم السبت، أن السلطات الدنماركية صادرت سيارة فاخرة لوافد عراقي بعد ساعات من شرائها، بسبب تهوره في قيادتها.

ونقلت وسائل الاعلام عن صحيفة "نوردجيسكي" المحلية التي تصدر شمالي الدنمارك، الشرطة الدنماركية رصدت مواطناً عراقياً يقيم في النرويج وهو يقود سيارته، وهي "لامبورغيني هوراكان"، بسرعة 236 كلم/الساعة على امتداد طريق سريع تبلغ السرعة القصوى فيه 130 كلم/الساعة.

وبموجب قانون دنماركي جديد، يمكن للشرطة مصادرة سيارات السائقين المتهورين وبيعها بالمزاد، مع تحويل الأموال إلى الخزانة الدنماركية.

وقالت الصحيفة إن الرجل كان قد اشترى السيارة قبل ساعات في ألمانيا مقابل مليوني كرونر، نحو 310 آلاف دولار.

ونقلت الصحيفة عن الضابط المناوب بشرطة شمالي الدنمارك، جيس فالبرغ، قوله إن المالك "انزعج قليلاً" عندما تمت مصادرة سيارته.

وبالإضافة لمصادرة السيارة، سيتم تغريم صاحب السيارة لتجاوزه السرعة المسموح بها.