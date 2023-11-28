بعد أسابيع من قدوم طفلتهما.. بيانكاردي تنفصل عن نيمار

شفق نيوز/ أعلنت برونا بيانكاردي، صديقة نيمار داسيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي، انفصالها نهائيًا عن النجم البرازيلي، بعد أسابيع من قدوم طفلتهما "مافي".

ونشرت برونا بيانكاردي، اليوم الثلاثاء، بيانًا عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" قالت فيه إن علاقتها بنيمار انتهت.

كما طلبت بيانكاردي صاحبة الـ28 عامًا من الجمهور التوقف عن ربطها باللاعب.

وقالت: "هذا أمر خاص، لكن بما أنني أتعرض للأخبار والافتراضات والنكات بشكل يومي، أعلمكم أنني لست على علاقة".

كما ضمنت بيانكاردي الحفاظ على علاقة ودية مع والد ابنتهما قائلة: "نحن والدا مافي، وهذا هو سبب ارتباطنا.. آمل أن تتوقفوا عن ترديد الأخبار المتكررة. شكرًا لكم".

ويعاني نيمار، حاليًا، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ إذ خضع لعملية جراحية في البرازيل، خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يغيب على إثرها عن الملاعب، لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.

يذكر أن نيمار وبرونا تعرفا على بعضهما البعض من خلال تبادل الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2021.

وبعد ذلك بوقت قصير، ذهبت لمقابلته في باريس، وأعلنا ارتباطهما حتى إنجاب ابنتهما مافي.