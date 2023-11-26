بعد زواج 20 عاماً.. سعودية تخلع زوجها بسبب مهنة والدها

شفق نيوز/ قررت امرأة زوجة سعودية أن تخلع زوجها بعد زواج دام 20 عاماً، بسبب مهنة والدها التي اعتبرها الزوج مدعاة لـ"تعييرها" بها.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المستشارة الأسرية عبير السعد، قولها إن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، ومع انتهاء الاحترام تنتهي المودة والرحمة والحياة الزوجية.

وبينت أن دكتورة خلعت زوجها ودفعت له مهرها كاملاً رغم أن زواجهما امتد لأكثر من عشرين عاماً، بسبب خلاف مع الزوج "عايرها" خلاله بمهنة والدها الحرفية.

وبينت أن الزوجة رفضت محاولات رأب الصدع بينهما تأسيساً على فخرها بمهنة والدها، ومع ما رأته من استخفاف بوالدها قامت بخلع زوجها وأغلقت أبواب الصلح بينهما.