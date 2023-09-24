بعد رحلة 4 ملايين ميل.. ناسا تغنم الشحنة الأكبر على الإطلاق

شفق نيوز / اخترقت كبسولة تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، الغلاف الجوي للأرض وهبطت في صحراء ولاية يوتا، يوم الأحد، حاملة على متنها أكبر عينة للتربة على الإطلاق جمعت من كويكب ليستفيد منها العلماء.

وانفصلت الكبسولة عن المركبة الروبوتية أوسيريس-ريكس، بينما كانت الأخيرة تمر على ارتفاع 67 ألف ميل من الأرض، لتضع رحالها داخل منطقة هبوط محددة غرب سولت ليك سيتي في منطقة الاختبار والتدريب التابعة للجيش الأمريكي بولاية يوتا.

ويأتي هذا الهبوط، الذي أذاعته ناسا في بث مباشر، وقالت إنه ينهي رحلة بلغت مسافتها 3.9 مليون ميل، ليتوج مهمة مشتركة مدتها ست سنوات بين إدارة الطيران والفضاء وجامعة أريزونا.

ووصلت ناسا العينة، على حسابها على منصة "أكس" بالشحنة الثمينة، وهي الثالثة التي تُنقل من كويكب إلى الأرض لتحليلها، وذلك بعد مهمتين مماثلتين لوكالة الفضاء اليابانية انتهيتا في 2010 و2020، لكن هذه العينة هي الأكبر على الإطلاق.

وجمعت اوسيريس-ريكس، عينتها قبل ثلاث سنوات من كويكب بينو، وهو كويكب صغير غني بمركبات الكربون اكتشف في 1999 ويصنف على أنه "جسم قريب من الأرض" لأنه يمر بالقرب نسبيا من كوكبنا كل ست سنوات إلا أن احتمالات الاصطدام بعيدة.