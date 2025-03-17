بعد دراسة الحمض النووي لإحدى المعمرات.. التوصل إلى "مفتاح" طول العمر

شفق نيوز/ توصل علماء في جامعة "برشلونة" إلى نتائج مذهلة قد تؤدي إلى تقدم في الأدوية المضادة للشيخوخة بعد دراسة الحمض النووي لـ"ماريا برانياس موريرا"، المرأة التي عاشت حتى 117 عاماً.

وتوفيت موريرا في آب/ أغسطس 2024، وكانت معروفة بعاداتها الصحية التي شملت نظاماً غذائياً متوازناً واستهلاك ثلاثة أنواع من الزبادي يومياً، بالإضافة إلى الامتناع عن شرب الكحول والتدخين.

وأظهرت الدراسة أن موريرا كانت تمتلك "ميكروبيوم" يشبه "ميكروبيوم" الأطفال و"جينوماً مميزاً". ويعتقد أن هذه الجينات الفريدة قد قللت من عمرها البيولوجي بنحو 17 عاماً.

ووفقًا لأستاذ الوراثة في الجامعة، مانيل إستيلير، قد يكون لهذا الجينوم الاستثنائي دور كبير في طول عمرها.

كما أشارت ابنتها، روزا موريت، إلى أن موريرا كانت نادراً ما تمرض طوال حياتها، إذ ظهرت مشكلات صغيرة مثل فقدان السمع والذاكرة في سنواتها الأخيرة.

كما وجد الباحثون أن موريرا كانت تتمتع بمؤشرات صحية ممتازة، بما في ذلك مستويات جيدة من الكوليسترول وتنظيم استثنائي لمستوى السكر في الدم وجهاز مناعي متوازن تماماً. ويعتقد أن هذه العوامل الصحية، إلى جانب أسلوب حياتها الصحي، أسهمت في طول عمرها.

وبعد وفاة موريرا، حصلت توميكو إيتوكا على لقب أكبر شخص حي في العالم لفترة قصيرة قبل وفاتها في كانون الأول/ ديسمبر 2024. والآن، تحمل هذا اللقب الراهبة البرازيلية كانابارو لوكاس البالغة من العمر 116 عاماً.

ويأمل الخبراء أن توفر نتائج دراسة الحمض النووي لموريرا رؤى حول طول العمر، بما في ذلك العوامل الغذائية التي يمكن أن تساعد على تعزيز الحياة الطويلة.