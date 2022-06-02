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بعد إدانتها بتشويه سمعة جوني ديب.. آمبر هيرد تعتزم استئناف الحكم

Category: منوعـات

Date: 2022-06-02T18:43:25+0000
بعد إدانتها بتشويه سمعة جوني ديب.. آمبر هيرد تعتزم استئناف الحكم

شفق نيوز / قال محامي آمبر هيرد، بطلة فيلم "أكوامان" يوم الخميس، إنها ستستأنف قرار هيئة المحلفين الذي يدينها بالتشهير بزوجها السابق جوني ديب، عندما زعمت أنها ضحية عنف جنسي.

وكانت هيئة محلفين مؤلفة من 7 أشخاص في ولاية فرجينيا قضت، أمس الأربعاء، بأن هيرد شوهت سمعة نجم فيلم "قراصنة الكاريبي" ومنحته تعويضا قدره 10.35 مليون دولار.

وقررت هيئة المحلفين أيضا أن آمبر هيرد تعرضت للتشهير، ومنحتها 2 مليون دولار، وفقا لرويترز.

وقالت إيلين تشارلسون بريديهوفت، وهي واحدة من فريق محامي هيرد، في برنامج "تودي" على شبكة "إن.بي.سي" إن "فريق ديب كان قادرا على دحض قدر هائل من الأدلة" التي سُمح بها في قضية تشهير في بريطانيا والتي خسرها ديب.

ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذي صن" البريطانية، التي وصفته بأنه "يسيء معاملة الزوجة".

ودارت معركة قضائية محتدمة بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.

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