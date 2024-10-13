بعد جدل استمر لقرون.. الحمض النووي يكشف الهوية الحقيقية لكريستوفر كولومبوس

شفق نيوز/ كشف علماء إسبان عن هوية الرحالة كريستوفر كولومبوس الذي عاش في القرن الخامس عشر، بعد أن دار جدل لقرون من الزمن حول أصول أول من اكتشف القارة الأميركية "العالم الجديد".

ودار الجدل بين عدة بلدان حول أصول ومكان الدفن النهائي للمستكشف المثير للجدل الذي قاد حملات الاستكشاف التي مولتها إسبانيا بداية من تسعينيات القرن الخامس عشر، مما فتح الطريق أمام الاستعمار الأوروبي للأميركيتين.

وشكك الكثير من المؤرخين في النظرية التقليدية القائلة بأن كولومبوس جاء من جنوة بإيطاليا. وتتباين النظريات الأخرى ما بين كونه يهودياً إسبانياً أو يونانياً وحتى أنه ينحدر من إقليم الباسك أو البرتغال أو بريطانيا.

ولحلّ اللغز أجرى خبراء أبحاثاً استمرت 22 عاماً بقيادة خبير الطب الشرعي ميكيل لورينتي، من خلال فحص عينات صغيرة من رفات مدفونة في كاتدرائية إشبيلية، والتي تقول السلطات هناك منذ فترة طويلة إنها المثوى الأخير لكولومبوس، لكن هناك من يطعن في تلك الرواية.

وأعلن الباحثون عما توصلوا إليه في فيلم وثائقي بعنوان "حمض كولومبوس النووي: الأصل الحقيقي"، أمس السبت، على قناة "تي. في. إي" الإسبانية.

وقال لورينتي إنه من الممكن القول فقط إن كولومبوس كان من اليهود السفارديم من أوروبا الغربية.