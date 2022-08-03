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بعد إثارته جدلا واسعا .. ألمانيا تحذف إعلانات تنظيم مهرجان "تذوق البيرة" في المغرب

Category: منوعـات

Date: 2022-08-03T12:22:06+0000
بعد إثارته جدلا واسعا .. ألمانيا تحذف إعلانات تنظيم مهرجان "تذوق البيرة" في المغرب

بعدما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، وانتشار عريضة تطالب بالتراجع عن تنظيمه، حذفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية في المغرب، المنشورات والإعلانات المتعلقة بمهرجان "تذوق البيرة" الذي كان من المزمع تنظيمه بمدينة الدار البيضاء، في أكتوبر المقبل، وفقا لوسائل إعلام مغربية، في ظل غياب أي تعليق رسمي.

وسحبت الغرفة جميع الإعلانات التي أكدت من خلالها سابقا، عزمها تنظيم النسخة الأولى من مهرجان "أكتوبر فيست" بالمغرب، وأوقفت بيع التذاكر الخاصة بالحدث عبر الموقع المخصص لذلك، وفقا لصحيفة "اليوم 24" المغربية.

واعتبر البعض أن تنظيم هذا الحفل في المغرب هو "ضرب في القيم والمبادئ"، حيث انتشر وسم #لا_لمهرجان_البيرة بين رواد مواقع التواصل في المملكة، مستنكرين خلاله السماح بتنظيم المهرجان، ومطالبين بإلغائه.

ويعد مهرجان "أكتوبر فيست" أو "مهرجان أكتوبر للجعة"، من أكبر الاحتفالات الشعبية التي تحتضنها ولاية بافاريا الألمانية مند عام 1810، ويستقبل نحو 6 ملايين شخص من عشاق البيرة حول العالم، وفقا لـ"وسائل إعلام ألمانية".

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