بعد تيك توك وX وفيسبوك وإنستغرام.. أستراليا تعتزم حظر يوتيوب على المراهقين

شفق نيوز– سيدني

أعلنت السلطات الأسترالية، يوم الأربعاء، عن نيتها إقرار قانون يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصة يوتيوب، بهدف حمايتهم من "الخوارزميات المفترسة".

وقالت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، في بيان: "هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن ليس هناك مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال".

وكان البرلمان الأسترالي قد أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مشروع قانون رائد لتنظيم الإنترنت، حظر بموجبه على من هم دون 16 عامًا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، وإكس، وفيسبوك، وإنستغرام، وحظي النص حينها بدعم نواب من كلا الحزبين (الحكومة والمعارضة)، لكنه لم يشمل يوتيوب.

وفي حينه، أكدت الحكومة أن يوتيوب، المستخدم على نطاق واسع في الدروس المدرسية، لن يتأثر بقرار الحظر.

وعلق متحدث باسم يوتيوب على قرار السلطات الأسترالية، قائلاً إن المنصة "ليست شبكة تواصل اجتماعي"، وأضاف: "موقفنا واضح: يوتيوب منصة لمشاركة الفيديو تضم مكتبة من المحتوى المجاني عالي الجودة، وتزداد مشاهدته على شاشات التلفزيون".