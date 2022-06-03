بعد تقرير لشفق نيوز.. الرئيس العراقي يخصص منحة مالية لإنقاذ غزال الريم

شفق نيوز/ اعلن مدير محمية ساوة الطبيعية بمحافظة المثنى، تركي الجياشي، اليوم الجمعة عن قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بإرسال مبلغ 100 مليون دينار عراقي من حسابه الخاص كهدية للمحمية.

وذكر الجياشي لوكالة شفق نيوز، ان "إدارة المحافظة أرسلت شخصا من قبل رئيس الجمهورية لمحافظة المثنى، سلم إدارة المحافظة مبلغ 100 مليون كهدية للمحمية"، لافتا إلى أن "المحافظ وجه بوضع هذا المبلغ في حساب مديرية زراعة المحافظة، على ان تخصص للمحمية حصراً".

واضاف، ان "التوجيهات التي صدرت لنا تمثلت بطلب تقديم الاحتياجات السريعة التي بحاجة لها المحمية مع المستقبلية"، مؤكدا ان "الطلبات التي تقدمت بها إدارة المحمية ستمكننا من تأمين علف غزال الريم لغاية نهاية السنة الحالية".

وتابع الجياشي، ان "هدية رئيس الجمهورية هي (هبة من السماء للمحمية)، ولو تم فعلا التصرف بها وفق ما مخطط له من قبل إدارة المحمية، فإنها ستكون مكتفية ذاتيا من ناحية العلف الخاص بغزال الريم العراقي، خلال السنوات المقبلة، اذ ستباشر هي بنفسها في زراعة المحاصيل المطلوبة كعلف لغزال المحمية".

جاء ذلك بعد أيام قليلة من تقرير نشرته وكالة شفق نيوز، أشرت فيه إلى أن غزال الريم العراقي مهدد بالانقراض وأن المحمية قد تغلق أبوابها خلال 14 يوما، بسبب نقص حاد في الأعلاف، وقلة الاعتماد المالي لها، فضلا عن التخبط الإداري بين بغداد والمثنى.

للإطلاع على كامل التفاصيل