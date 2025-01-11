بعد تغييرات مثيرة في "ميتا".. زوكربيرغ يشتكي بايدن ويلتقي ترامب

شفق نيوز/ لم يعجب الرئيس الأمريكي جو بايدن، القرار الأخير لشركة "ميتا"، في التخلص من مدققي الحقائق واستبدالهم بملاحظات مجتمعية من إنشاء المستخدمين، حيث هاجم ترامب الشركة ووصف قرارها بأنه "مخز حقا".

وأضاف بايدن خلال تصريحات من البيت الأبيض حول الاقتصاد: "فكرة أن مليارديرا يمكنه شراء شيء ما ويقول، بالمناسبة، من هذه النقطة فصاعدا، لن نتحقق من أي شيء، وأنت تعلم، عندما يكون لديك ملايين الأشخاص يقرؤون، ويدخلون على الإنترنت، ويقرؤون هذه الأشياء، فهذا أمر مخز حقا".

وكان الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، أعلن الثلاثاء في فيديو عن السياسة الجديدة لـ"ميتا" وقال: "كان مدققو الحقائق متحيزين سياسيا للغاية ودمروا الثقة أكثر مما خلقوها".

وقررت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول، بما في ذلك برامج التوظيف والتدريب واختيار الموردين، في مذكرة موجهة إلى موظفيها.

كما ألغت شركة التواصل الاجتماعي أيضا برنامج التحقق من صحة المعلومات في الولايات المتحدة وخففت القيود المفروضة على المناقشات المتعلقة بالموضوعات المثيرة للجدل مثل الهجرة والهوية الجنسية.

وتأتي هذه التغييرات في "ميتا"، قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه مباشرة، في وقت لطالما انتقد ترامب وغيره من الجمهوريين زوكربيرغ وميتا بسبب ما اعتبروه ممارسة "رقابة" على الأصوات اليمينية.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع، إن زوكربيرغ التقى ترامب في منتجع مار إيه لاغو أمس الجمعة، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة اللقاء، إلا أن الحدث أثار تكهنات حول أهدافه المحتملة وتأثيره على مستقبل التواصل الاجتماعي والسياسة في الولايات المتحدة.

لكن في ظهور له على بودكاست جو روغان "Joe Rogan Experience"، انتقد مارك زوكربيرغ، مؤسس ميتا Meta، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووسائل الإعلام لدفع الشركة نحو فرض الرقابة فينا يتعلق بلقاحات COVID-19، وبسبب ملاحقة فيسبوك لتضييق الخناق على المعلومات المضللة بعد انتخابات عام 2016.

وتمنح مقابلة زوكربيرغ التي استمرت ثلاث ساعات مع روغان نافذة واضحة على تفكيره خلال أسبوع خففت فيه Meta من سياسات تعديل المحتوى وأغلقت برامج DEI للعدالة والمساواة الخاصة بها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta إن نقطة التحول في نهجه للرقابة جاءت بعد أن قال بايدن علنًا إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي "تقتل الناس" بالسماح بانتشار المعلومات المضللة حول كوفيد واللقاح COVID، وبدأ الساسة في ملاحقة الشركة من جميع الزوايا.

وقال زوكربيرغ لروغان، الذي كان من أبرز المتشككين في لقاح كوفيد-19، إن إدارة بايدن كانت تهدد فريقنا وتصرخ عليهم وتهددهم بالعواقب إذا لم نحذف الأشياء التي هي حقيقية".

وأوضح زوكربيرغ أن مسؤولي بايدن أرادوا من ميتا أن تحذف ميمًا لليوناردو دي كابريو يشير إلى جهاز تلفزيون، مع نكتة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم. وقال زوكربيرغ إن شركته رسمت خطًا عند إزالة "الفكاهة والسخرية".

لكنه قال أيضًا إن شركته ذهبت بعيدًا في الامتثال لمثل هذه الطلبات، واعترف بأنه وآخرين في الشركة صدقوا خطأً الفكرة التي قالت إن وسائل الإعلام التقليدية كانت تدفع بأن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي قلبت انتخابات عام 2016 لصالح دونالد ترامب.

وأشار زوكربيرغ إلى أن عملية التأكد من الحقائق في شركته كانت "شيئًا من عام 1984"، وأدت إلى اعتقاد واسع النطاق بأن مدققي الحقائق الذين وظفتهم شركته "متحيزون للغاية".

وأضاف "أنه حقًا منحدر زلق، وقد وصل للتو إلى نقطة حيث أصبح الأمر مجرد، حسنًا، هذا يدمر الكثير من الثقة، وخاصة في الولايات المتحدة، لوجود هذا البرنامج".

وأشاد زوكربيرغ ببرنامج "ملاحظات المجتمع" الخاص بـ X باعتباره متفوقًا على نموذج فيسبوك Facebook.

واقترح لاحقًا أن منشئي وسائل التواصل الاجتماعي يحلون محل الحكومة ووسائل الإعلام التقليدية كحكام على الحقيقة، ليصبحوا "نوعًا جديدًا من النخبة الثقافية التي يتطلع إليها الناس".

وبموجب سياسات الاعتدال حديثًا لشركة Meta، يمكن مقارنة النساء بالأشياء المنزلية، ويمكن تسمية المجموعات العرقية بـ "القذارة" وغيرها وفقًا لتقرير Axios.

ولتبرير إعادة التفكير في تعديل المحتوى، أخبر زوكربيرغ روغان أن سياسات فيسبوك Facebook لم تكن لتسمح لأي شخص بنشر معلومات حول أنه لا ينبغي السماح للنساء بأدوار قتالية في الجيش على الرغم من أن مرشح ترامب لرئاسة البنتاغون، بيت هيجسيث، دعا علنًا إلى مثل هذا التغيير.

وقال زوكربيرغ: "إذا كان من المقبول قول ذلك في قاعة الكونغرس، فيجب أن تكون قادرًا على مناقشته على وسائل التواصل الاجتماعي".