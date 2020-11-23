بعد تصويره مع ممثل اسرائيلي.. القضاء المصري يتحرك لمحاكمة محمد رمضان

شفق نيوز/ حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر ، الـ19 من ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري بنشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي المصري هاني جاد في دعوته: ”محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين الإسرائيليين عومير أدام ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كل الأعراف، غير آبهٍ بشعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني في تحد سافر وغير مسؤول“.

وكانت العديد من دعوات المقاطعة للفنان محمد رمضان انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ و“تويتر“ بعد ساعات قليلة من انتشار صورته مع كل من الممثل الإسرائيلي إيلاد تسلا، والمطرب عومير آدام، ولاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، مساء أمس الأحد، بيانا بشأن الفنان محمد رمضان، بعد إثارة الجدل بالتقاطه صورا مع فنانين من إسرائيل.

وقالت النقابة في نص البيان الذي أصدرته: ”تابع مجلس النقابة خلال الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسؤلية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في أحد التجمعات الفنية في مدينة عربية شقيقة، والتقاطه صورا مع فنانين إسرائيليين“.

وأضافت النقابة: ”مجلس نقابة المهن التمثيلية إذ تناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات“.