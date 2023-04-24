بعد تسريح 12 ألف موظف.. غوغل تغرق رئيسها بملايين الدولارات

شفق نيوز / كشفت وثائق رسمية، عن تلقي الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" (الشركة الأم لغوغل)، سوندار بيتشاي، رواتب ومكافآت ما مجموعها 226 مليون دولار خلال العام الماضي، في الوقت الذي سرّحت فيه الشركة أكثر من 12 ألف موظف وتنوي تقليص ما تقدمه للمتبقين، بداعي المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وأظهر إفصاح شركة "ألفابيت" أن راتب سوندار بيتشاي السنوي من 2020 إلى 2022، بلغ 2 مليون دولار أميركي نقدا.

وفوق الراتب السنوي، منحت الشركة بيتشاي 218 دولار على شكل مكافآت أسهم من الشركة خلال 2022، يستطيع هو التصرف فيها كيفما يشاء.

كما تلقى بيتشاي مبلغ 6 ملايين دولار، خلال العام نفسه، خصصت للحماية الشخصية، بحسب شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية الأميركية.

بينما تلقى المديرون التنفيذيون الآخرون في الشركة، والذين يعملون تحت إدارة بيتشاي رواتب ومكافآت بعشرات الملايين خلال العام المنصرم، وتراوحت مكافآت الأسهم لهؤلاء بين 22- 35 مليون دولار.