بعد تسريح الـ18 ألف موظف.. أمازون تتخذ "قرارها الصعب"

شفق نيوز / أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة، أمازون، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تسريح تسعة آلاف موظف جديد، بعد شهرين من موجة تسريح أولى، شملت 18 ألف موظف.

وقالت الشركة، في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، "بعث برسالة داخلية للموظفين يعلمهم فيها بالنبأ"، مشيرا إلى أن "تخفيض الوظائف سيتم تنفيذه في الأسابيع القليلة المقبلة".

وفي رسالته، قال جيسي، إن "الخطوة ستؤثر على الموظفين العاملين في أقسام خدمات الويب والحلول التقنية والإعلانات وتطبيق تويتش".

واعتبر جاسي أن "اتخاذ هذا القرار "كان صعبا، لكننا نعتقد أنه الأفضل للشركة على المدى الطويل".

وكانت أمازون أعلنت في كانون الثاني الماضي، أنها ستلغي "ما يزيد قليلاً عن 18 ألف وظيفة، وذلك بسبب حالة "عدم اليقين الاقتصادي" الراهنة وعمليات التوظيف التي أجرتها "بسرعة" في السنوات الأخيرة.

وجاء قرار أمازون الجديد، بعد أسبوع من إعلان شركة ميتا بلاتفمورمز، المالكة لفيسبوك أنها تعتزم تسريح عشرة آلاف موظف في موجة ثانية أيضا من إلغاء الوظائف، في وقت تتأهب فيه صناعة التكنولوجيا لتباطؤ اقتصادي قوي.

وتأتي عمليات التسريح بعد فورة توظيف في قطاع التكنولوجي، حين سارعت الشركات لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها خلال جائحة كوفيد، عندما أصبح العمل وخدمات كثيرة تنجز عبر الإنترنت.