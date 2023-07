بعد تجاهله للإشارة المرورية.. ميسي ينجو من حادث خطير في أمريكا (فيديو)

شفق نيوز/ نجا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حادث سير مروري في ولاية ميامي الأمريكية، حيث كادت سيارات مسرعة أن تصطدم بسيارته.

وأظهر مقطع فيديو مقتضب سيارة ميسي وهي تتجاهل الإشارة الحمراء في أحد شوارع المدينة ومن ثم تدخل في منتصف تقاطع مروري، فيما كادت سيارة مسرعة قادمة من اليمين أن تصدم سيارة النجم الأرجنتيني قبل أن تتمكن من تجنب الاصطدام.

ووفقا لموقع "غول" فقد كانت سيارة شرطة ترافق سيارة ميسي، التي من غير المعروف سبب تجاهلها للإشارة الحمراء، ومن غير المعروف كذلك ما إذا كان قائد منتخب الأرجنتين هو من يقود السيارة بنفسه.

ومن المرجح أن يخوض ميسي أول مباراة له مع إنتر ميامي يوم 21 تموز/ يوليو الجاري ضد كروس أسول في المباراة الافتتاحية في "كأس الدوريين" المسابقة التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 ناديا في الدوري الأميركي.

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car. pic.twitter.com/mT8daiYK2g