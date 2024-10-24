بعد تبخر ملايين الدولارات.. "آل باتشينو" يواجه الإفلاس

شفق نيوز/ يواجه الممثل الحائز على جائزة الأوسكار "آل باتشينو" خطر الوقوع في براثن الإفلاس، بعدما تسبب عدم اكتراثه بإنفاق المال في فقدانه 50 مليون دولار كان يمتلكها.

وكتب الممثل البالغ من العمر الآن 84 عاماً، والذي اشتهر بدوره في سلسلة الأفلام الأسطورية "The God Father" و"سكارفيس"، أن المال الذي كان ينفقه والخسارة التي تكبدها كانت درباً من الجنون.

وقال آل باتشينو: "كان الباب مفتوحاً على مصراعيه، وكان أناسٌ لا يعرفهم يعيشون على حسابه"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ودفع آل باتشينو 400 ألف دولار سنوياً لصيانة حدائق منازل لا يسكنها، إضافة إلى سداده ثمن 16 سيارة و23 هاتفاً محمولاً من دون علمه، إلى أن خرجت الأمور عن السيطرة.

ولم يكن عدم اكتراث آل باتشينو السبب الوحيد لتلك الخسائر الفادحة، بل ساهم في ذلك أيضاً سوء إدارة أمواله من قبل محاسبه الخاص، مما دفعه إلى حافة الإفلاس.

ورغم ما تعرض له، لم يشك باتشينو في قدرته على إعادة بناء نفسه و"لم يفقد الأمل" رغم الدوامة المالية التي مر بها، كما ورغم أن الممثل الأيقوني لم يكن يوماً يعتمد في اختيار أدواره على المقابل المادي، إلا أنه اضطر في السبعينيات من عمره إلى قبول أي أدوار معروضة عليه لكسب العيش.

وأشار آل باتشينو إلى أن "فيلم (جاك وجيل) كان أول فيلم صنعه بعد أن فقد أمواله"، مردفاً: "لأكون صادقاً، قمت بذلك لأنني لم يكن لدي أي خيار آخر". كما قام ببطولة "بعض الأفلام السيئة -التي لم يتم ذكرها- فقط من أجل المال".

ظل الوضع كذلك حتى وجد في حضور الندوات وبيع تذاكرها حلاً مناسباً. تذكر باتشينو زيارته للكليات والجامعات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للتحدث إلى الطلاب عن مسيرته المهنية وكتبه ومؤلفي المسرحيات المفضلين لديه.

في النهاية، قرر عقد ندوات للجمهور أيضاً، ووجد أنها توفر مصدر دخل جيد يغطي نفقاته الشهرية، وبدأ في السفر حول العالم. ونجحت الفكرة، فالجمهور كان يحضر لأنه ما زال مشهوراً.