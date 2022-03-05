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بعد آبل.. سامسونج تعلق شحنات مبيعاتها إلى روسيا

Category: منوعـات

Date: 2022-03-05T10:10:12+0000
بعد آبل.. سامسونج تعلق شحنات مبيعاتها إلى روسيا

شفق نيوز/ أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنها علقت الشحنات إلى روسيا "بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية".

وقالت الشركة في بيان نشرته رويترز: "نواصل بفعالية مراقبة هذا الوضع المعقد، لتحديد خطواتنا التالية".

وأضافت أنها "ستتبرع بستة ملايين دولار، بما في ذلك مليون دولار من الإلكترونيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تبرعات طوعية من الموظفين، لدعم الجهود الإنسانية بفعالية (...) بما في ذلك مساعدة اللاجئين".

وقبل ايام اوقفت شركة أبل مبيعات أجهزتها في روسيا، بعد غزو أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن الشركة، نشره موقع "ذا فيرج".

ويقول الموقع إن وقف مبيعات الأجهزة يعتبر "أحدث خطوة" من أبل، بعد أن فرضت قيودا على استخدام خدمة Apple Pay في روسيا، في إطار العقوبات، وحجبت بعض تطبيقات مؤسسات الأخبار الروسية من App Store خارج روسيا.

وفي بيانها تقول الشركة إنها "أوقفت جميع الصادرات إلى منافذ البيع" في روسيا الأسبوع الماضي ردا على الغزو، وإنها "ستواصل تقييم الوضع".

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