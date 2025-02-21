بعد انقضاء مدة الحبس.. أول ظهور للفنانة المغربية دنيا بطمة (فيديو)

شفق نيوز/ أثار الظهور الأول للفنانة المغربية دنيا بطمة بعد خروجها من السجن، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وظهرت بطمة في فيديو نشرته شقيقتها إيمان بطمة على منصة "اليوتيوب" وهي تلتقي بابنتيها وأفراد عائلتها بعد مغادرتها سجن الوداية في مدينة مراكش.

وفي مشهد وصف بـ"المؤثر" قامت بطمة في الفيديو وهي تفاجأ ابنتيه غزل وليلي روز وعدد من أفراد العائلة وأصدقائها.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وجمهور دنيا بطمة مع الفيديو الذي نشرته شقيقتها بعنوان "أول لقاء لدنيا مع غزل وليلي بعد غيابها".

أثار الظهور الأول للفنانة المغربية دنيا بطمة بعد خروجها من السجن، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وظهرت بطمة في فيديو نشرته شقيقتها إيمان بطمة على منصة "اليوتيوب" وهي تلتقي بابنتيها وأفراد عائلتها بعد مغادرتها سجن الوداية في مدينة مراكش.

وفي مشهد وصف بـ"المؤثر" قامت بطمة في الفيديو وهي تفاجأ ابنتيه غزل وليلي روز وعدد من أفراد العائلة وأصدقائها.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وجمهور دنيا بطمة مع الفيديو الذي نشرته شقيقتها بعنوان "أول لقاء لدنيا مع غزل وليلي بعد غيابها".

وفي 31 يناير الماضي، غادرت دنيا بطمة السجن بعد أن قضت عقوبة لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي".

وقال فنانون ومشاهير في المغرب وخارجه، إن حساب "حمزة مون بيبي" الذي أدينت بطمة بسببه، دمر حياة الكثيرين منهم.

وتنحدر بطمة من عائلة فنية عريقة في المغرب، وبرز نجمها على المستوى العربي بعد مشاركتها في برنامج المواهب "عرب أيدول".