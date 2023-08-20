بعد اليونان وإسرائيل.. العراق بالمرتبة الثالثة في استيراد أغذية القطط والكلاب من تركيا

شفق نيوز/ أفاد مسؤول تركي، يوم الأحد، بأن العراق جاء بالمرتبة الثالثة في استيراد اغذية القطط والكلاب من تركيا.

وقال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في بحر ايجة محمد اوزتورك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا من اغذية القطط والكلاب وصلت الى 88.5 مليون دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 64% عن عام 2021 التي بلغت 54 مليون دولار"، مشيرا الى ان "تركيا صدرت اغذية القطط الى 89 دولة في عام 2022".

واضاف ان "مصنعي اغذية الحيوانات الاليفة في تركيا قرأوا هذا التطور جيدا وأرسوا مرافق إنتاج جديدة وحديثة تحولت للتصدير"، مشيرا إلى انهم "يسيطرون على حاجة العالم بطعام القطط" .

ولفت الى ان "صادراتنا ارتفعت من 38 مليون دولار في الفترة من كانون الثاني الى حزيران في عام 2022 لتصل الى 58 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023"، مؤكدا "أننا نهدف إلى الوصول إلى أكثر من 100 مليون بنهاية عام 2023 من طعام القطط".

وبين ان "الدول التي تصدر لها تركيا اغذية القطط جاءت بالمرتبة الاولى ماليزيا بـ 14 مليون و245 الف دولار، وجاءت ثانيا اسرائيل بـ 7 ملايين و900 الف دولار، وجاء العراق ثالثا ب، 7.5 مليون دولار، تلاها الولايات المتحدة الامريكية بـ 6.5 مليون دولار، واليونان بـ 3.5 دولار".