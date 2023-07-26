بعد "الموجة اللاهبة".. طقس العراق يتنفس الصعداء

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، استمرار موجة الحر التي يشهدها العراق حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، يعقبها انخفاض واضح بدرجات الحرارة وهطول أمطار شمالي البلاد.

وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "خلال الفترة من 27 تموز/ يوليو الجاري ولغاية نهاية الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل، من امتوقع تحرك واضح لمحور القبة الحرارية نحو بلاد الشام والعراق، والتوقعات تشير لتسجيل درجات الحرارة عظمى ما بين 48 – 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد".

وأشار إلى أنه بعد موجة الحر هذه "يأتي الانخفاض بسبب اندفاع محور التيار النفاث القطبي، وبحسب التوقع الامريكي هسوف يزول هواء بارد يرافق حوض بارد وهطول أمطار في أجزاء من بلاد الشام وأجزاء من شمالي العراق ومصر، في حال ثبات التوقعات".

ويوم أمس الثلاثاء، توقع خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، أنه "بحسب تغيرات حالة الطقس من المتوقع أن يكون شهر آب المقبل مقارنة بهذا الشهر أكثر ارتفاعاً بدرجات الحرارة".

وأوضح "في مطلع الشهر المقبل هناك إحتمالية أن تتعرض المنطقة إلى موجة حر قوية ترتفع فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية فأكثر في حدود إدارة منطقة كرميان".