بعد اعتقاله.. ترشيح بافل دوروف لجائزة نوبل للسلام

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجامعة الأوراسية الدولية كونستانتين كليمينكو، عن ترشيح مؤسس "تلغرام"، رجل الأعمال بافل دوروف لجائزة نوبل للسلام، والمعتقل لدى السلطات الفرنسية.

وكتب كليمينكو في مدونته على Telegram:" برأيي، دوروف يستحق جائزة نوبل للسلام، لذلك أرسلت اقتراحا رسميا إلى لجنة نوبل لمنحه هذه الجائزة".

وأشار إلى أن وثائق الترشيح لمؤسس "تليغرام" قد حظيت بدعم ممثلين عن العديد من الجامعات والمنظمات الاجتماعية من آسيا وإفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، أكد كليمينكو أنه يعتبر دوروف زعيما لعصر التقنيات الرقمية الجديدة في العالم. كما دعا دوروف للمشاركة في اللجنة المنظمة لمنتدى "بريكس" للاستثمارات في دبي .

يذكر أن بافيل دوروف اعتقل في مطار "لو بورجيه" بباريس يوم 24 أغسطس/ آب الجاري.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اعتقاله "ليس سياسيا بأي حال من الأحوال"، ويستمر استجواب رجل الأعمال لمعرفة سبب عدم تعاونه مع السلطات، فيما أشار أشار الكرملين إلى أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة القانونية له.