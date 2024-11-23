بعد اختتامه.. تعرف على جوائز مهرجان "القاهرة" السينمائي بدورته الـ45

شفق نيوز/ اختتم مساء يوم السبت، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، وذلك وسط حضور نخبة كبيرة من صناع السينما العربية والعالمية.

ومع البداية كانت قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، ثم كلمة رئيس المهرجان الفنان النجم حسين فهمي الذي أكد أن دورة هذا العام كانت بامتياز فلسطينية، حيث احتفى المهرجان بالأفلام الفلسطينية، ومن ضمنها فيلم الافتتاح "أحلام عابرة "للمخرج رشيد مشهراوي، تلاها استعراض لفرقة "وطن للفنون الشعبية" الفلسطينية.

وشهد المهرجان تفاعلاً واسعاً من الحاضرين، مثلما حدث في حفل افتتاح المهرجان في لفتة تضامنية من المهرجان مع أهل فلسطين، ليظهر بعدها حسين فهمي وهو يتوسط الفرقة، وبعد العرض قدم الشكر للفرقة وهم جميعا حضروا من غزة.

المسابقة الدولية

الهرم الذهبي لأحسن فيلم ومنحت لمنتج الفيلم بوجدان موريشانو عن الفيلم الروماني "العام الجديد الذي لم يأت أبدا"، وجائزة الهرم الفضى جائزة لجنة التحكيم الخاصة ومنحت لأحسن مخرج لناتاليا نزاروفا عن الفيلم الروسي "طوابع بريد".

وجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان ومنحت للمخرج بيدرو فريري عن الفيلم البرازيلي "مالو"، وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو للفيلم الإيطالي "ريا" إخراج أليساندرو كاسيجولي، كيسي كوفمان.

وحصد جائزة أحسن ممثل مناصفة للممثل ليي كانج شنج عن دوره في الفيلم الأميركي "قصر الشمس الزرقاء" للمخرج كونستانس تسانغ، و"ماكسيم ستويانوف" عن دوره في الفيلم الروسي "طوابع بريد" للمخرج ناتاليا نزاروفا.

وذهبت شهادة تقدير لجائزة أحسن ممثلة للفنانة ألينا خويفانوفا عن دورها في الفيلم الروسي "طوابع بريد" إخراج ناتاليا نزاروفا، وحصدت جائزة أحسن ممثلة الفنانة يارا دي نوفايس عن دورها في الفيلم البرازيلي "مالو" إخراج بيدرو فريري، وذهبت جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني للمخرج نجمى سنجاك عن فيلمه التركي "آيشا"، ونال الفيلم المصري "دخل الربيع يضحك" جائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية (فيبرسى) للمخرجة نهى عادل.

"آفاق السينما" العربية

وحصدت كل من كارول منصور ومنى خالدي جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي عن فيلم "حالة عشق"، ومنحت جائزة صلاح أبو سيف للمخرجة نهى عادل عن فيلم "دخل الربيع يضحك"، وذهبت جائزة يوسف شريف رزق الله لأحسن سيناريو لكل من لؤي خريش وفيصل شعيب عن فيلم "أرزة" للمخرجة ميرا شعيب، وحصد الممثل المغربي محمد خوي جائزة أحسن ممثل عن فيلم "المرجا الزرقا" للمخرج داوود أولاد السيد، وحصلت الممثلة اللبنانية القديرة دايموند عبود على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم "أرزة" إخراج ميرا شعيب، فيما اكتفت الفنانة المصرية رحاب عنان عن تنويه خاص عن فيلم "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل.

أسبوع النقاد الدولي

حصل الفيلم الفرنسي "ألماس خام" على جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم للمخرج أجاث ريدينجر، وحصل الفيلم الأرجنتيني "سيمون الجبل" للمخرج فيديريكو لويس على جائزة فتحي فرج من لجنة التحكيم الخاصة، وحصل فيلم "أبو زعبل 89" على تنويه خاص للمخرج بسام مرتضى.

وحاز الفيلم السعودي "نصراف" للمخرجة السعودية جواهر العامري على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصل الفيلم المصري "الأم والدب" على تنويه خاص للمخرجة ياسمينا الكمالي.

وحصد المخرجان كاي شويه وهونج جييشي جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير عن الفيلم الصيني "ديفيد".

لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الإفريقي

وحصد فيلم "داهومي" على جائزة أفضل فيلم إفريقي طويل للمخرج ماتي ديوب، كما حصل فيلم "أبو زعبل 89" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

الفيلم الفلسطيني

جوائز اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لأفضل فيلم فلسطيني الجائزة الأولى ذهبت لفيلم "أحلام كيلو متر مربع" للمخرج قسام صبيح، والجائزة الثانية منحت لفيلم "حالة عشق" إخراج كارول منصور ومنى خالدي، والجائزة الثالثة لفيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، كما منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من الدكتور غسان أبو ستة الطبيب الجراح بمستشفى الشفا والعودة بغزة، وللمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ولفيلم "سن الغزال" للمخرج سيف حمّاش.

"شركة مصر العالمية يوسف شاهين"

وهي ثلاث جوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دولار أميركي ضمن سلسلة الأفلام الفلسطينية "المسافة صفر" وذهب لفيلم "جلد ناعم" إخراج خميس مشهراوي، وفيلم "خارج التغطية" للمخرج محمد الشريف، وفيلم "يوم دراسي" للمخرج أحمد الدنف.

الفيلم الوثائقي

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم وثائقي طويل لفيلم "حالة عشق" للمخرجتين كارول منصور ومنى خالد، كما حصد فيلم "أبو زعبل 89" للمخرج بسام مرتضى على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.

بعد توزيع الجوائز أحيا الفنان تامر حسني حفلا ساهرا على شرف المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط تفاعل الحاضرين.