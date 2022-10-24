بعثة امريكية تصل ذي قار للتنقيب في اثارها (صور)

شفق نيوز/ اعلن رئيس هيئة الاثار والتراث العراقية ليث مجيد حسين، يوم الاثنين، عن وصول البعثة الامريكية الى محافظة ذي قار للتنقيب في آثار سومرية، مؤكدا ان الفرق التنقيبية الاجنبية بدأت بالوصول الى مواقع آثارية أخرى في ثلاث محافظات.

وقال حسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن البعثة الامريكية برئاسة هولي بتمن وستباشر التنقيب في تلول "الهباء" بمدينة لكش السومرية في ذي قار، كما أن الفرق التنقيبية الاخرى بدأت بالوصول الى الوركاء في المثنى، واريدو في ذي قار، ومحافظة نينوى.

من جانبه قال مفتش اثار وتراث ذي قار، شامل الرميض، ان موقع تلول الهباء (لكش قديما) يشكل مساحه تزيد على ٦٠٠ هكتار، وهو احد اكبر مواقع الاثار جنوب بلاد الرافدين، لافتا الى ان لكش تم الاستقرار فيها منذ الالف الخامس قبل الميلاد والى منتصف الالف الثاني قبل الميلاد.

واشار الى ان اعمال التنقيب بدأت في هذه المدينة منذ عام 1968، واستمرت لفترات متقطعة الى عام 1990، وخلال هذه الفترة اظهرت اعمال التنقيب ابنية ضخمة كالمعابد والدور السكنية واعداد كبيرة من اللقى الفنية ذات القيمة الحضارية والفنية العالية، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الاختام ذات الحرفية العالية.

واشار الرميض الى ان هذه العمائر واللقى تدل على العمق الحضاري الكبير وازدهار هذا المستقر خلال فترات فجر السلالات، مبينا انه من خلال استئناف اعمال التنقيب والمسح المتطور في مدينة لكش التي بدأت من عام 2019 والمستمرة لغاية الان، وتم العثور على منطقة صناعية مهمة جدا من حيث النتائج العلمية التي من شأنها ان تضيف الى معلوماتنا عن المناطق الحرفية في مدن العراق القديم وخصوصا خلال الالف الثالث قبل الميلاد.

يذكر ان جامعة بنسلفانيا نقبت في هذا الموقع واتخذت اتجاهات مختلفة في البحث العلمي اضافة الى اعمال التنقيب والمسح الاساسية، هناك ايضا استقراء للمشهد الارضي العام والتحليلات الجغرافية المكانية بالاضافة الى الفحص الجيولوجي الذي من شأنه ان يكشف عن نتائج مهمة فيما يتعلق بمسالة امتداد راس الخليج القديم.

وختم الرميض بالقول، حاليا اعمال البحث والتقصي في هذا الموقع مستمرة بقيادة مجموعة من الاساتذة والباحثين ذات التخصصات المختلفة ضمن دراسات وادي الرافدين.