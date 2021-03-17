بظروف غامضة.. مقتل ممثلة سورية في هولندا

شفق نيوز/ عثرت الأجهزة الأمنية في هولندا، على الفنانة السورية رائفة الرز، مقتولة في ظروف غامضة داخل منزلها الذي تقيم فيه هناك، دون أن يتم الكشف عن السبب وراء ذلك حتى اللحظة.

وأعلن خبر وفاتها مقتولة مواطنها الكاتب عدنان العودة، وذلك من خلال حسابه على موقع فيسبوك، موضحا أن صديقا له يدعى "سامي" تواصل معه وأخبره بأن رائفة الرز وجدت مقتولة.

وكتب عدنان العودة قائلا، "اتصل بي الصديق سامي خويص ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز وجدت مقتولة في هولندا.. وطوال أربع سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السوريين هنا، إلا أنني لم أكن أعلم أن رائفة تقيم في هولندا".

وأضاف العودة، "اليوم عرفت ذلك.. في يوم مقتلها.. لا أدري أين.. وعلى يد من.. ولماذا.. حدث فاجع فعلا.. يا خسارتك يا رائفة".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ العثور على الفنانة رائفة مقتولة في ظروف غامضة، فيما نعاها العديد من نجوم الفن السوري، بينهم النجمة أمل عرفة التي نشرت لها صورة عبر حسابها في موقع إنستغرام معربة عن حزنها لهكذا خبر وأشارت إلى أن منزلها الدافئ أصبح مسرحا للجريمة.

ولم تنل رائفة حظها من الشهرة بسبب الفرص القليلة التي أتيحت لها في ظهورها على التلفزيون؛ إلّا أنّها مقرّبة لعدد كبير مِن الفنانين، خاصة أمل عرفة التي قالت إنّها زارتها في هولندا، العام الماضي.

والفنانة رائفة الرز هي ممثلة مسرح عُرفت فنيا باسم رائفة أحمد وهي مِن خرّيجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، وكانت زميلة مقاعد الدراسة للفنانين أمل عرفة، وجهاد عبدو، وأندريه سكاف، والراحل نضال سيجري.

يذكر أنّ الفنانة السورية رائفة الرز وصلت إلى هولندا وقدّمت لجوءا فيها، قبل سنوات، كما تقدّمت قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية.